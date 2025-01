(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

TV, LA PRIMA PUNTATA DELL’ANNO CON “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”: L’EMOZIONANTE ADOZIONE DI FLICK E FLACKITA, UNA MICIA SENZA CODA CHE CERCA TANTO AMORE E I BUONI PROPOSITI DEI VIP E DEI BIMBI PER IL 2025

Sarà un’Epifania speciale in compagnia di Dalla Parte degli Animali, con le tante storie e adozioni piene di emozione: quella di Flick e Flackita, due cagnoloni sfortunati che hanno trovato una mamma adorabile, l’appello per Dina, micia di quattro mesi rimasta senza coda dopo un brutto incidente e i buoni proposito per l’anno appena iniziato. Sono solo alcuni dei temi della puntata di domenica 5 gennaio 2025, in onda alle 10.05 su Rete4, del programma ideato e condotto, con i piccoli Stella e Leo, dall’on. Michela Vittoria Brambilla. La trasmissione è infatti andata regolarmente onda anche per tutto il periodo delle vacanze natalizie.

Grande emozione per l’abbraccio di Consuelo con Flick e Flackita, due cagnoloni con una storia di randagismo alle spalle: lei era andata in rifugio per adottare un cucciolo, ma quando è passata di fronte al loro box non si è sentita di lasciarli lì né di separarli: così li ha portati a casa entrambi anche se molto più grandi di quanto si aspettava perché l’amore non ha età, ma neanche taglia. Un affetto incondizionato che cerca anche Dina, micia rimasta senza coda per un brutto incidente che potrete adottare in diretta: ha dei bisogni “speciali” ma è anche in grado di dare un amore speciale.

Buoni, anzi ottimi, i propositi dei vip per l’anno appena iniziato. Da Marco Carta a Ronn Moss, passando per Roberto Giacobbo e molti altri vedremo gli appelli ad adottare, in canile, ad amare gli animali e passare sempre più tempo non loro. E lo stesso faranno i tanti bimbi che seguono la nostra trasmissione e che, nonostante la giovanissima età, si mostrano già molto responsabili impegnandosi a curare meglio i loro animali, riciclare i giochi e usare meno plastica.

Spazio alle adozioni del cuore con Ares, rimesso con altri venti cani su una strada del Libano da una volontaria che non riusciva più a gestirli; di Samba, trovata in provincia di Potenza a tre mesi piena di pulci e zecche, della vecchietta Bea, di Fiocco, con una mamma maltrattata e di Nina, che a due anni corre col suo carrellino, dopo essere stata investita da un’automobile. Tra i servizi più interessanti quelli dedicati al centro ippico Aquila Nera, che salva i cavalli per salvare l’essere umano, alla bravissima Elisa, che soccorre gli asini, e una lunga passeggiata alla scoperta del Parco Campo dei Fiori, in provincia di Varese, accompagnati dal governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana.