4 Gennaio 2025

MUSICA, ALOISIO (M5S): RICORDIAMO GENIO PINO DANIELE CHE VIVE NEL CUORE DI NAPOLI E DEL MONDO

ROMA, 4 gen. – “Nel decennale della scomparsa di Pino Daniele, in qualità di Senatrice della commissione Cultura intendo ricordare un artista che ha saputo raccontare l’anima di Napoli attraverso la sua musica. La sua comparsa nel panorama musicale fu quasi rivoluzionaria, col suo stile innovativo che fondeva sapientemente il blues, il jazz, e la tradizione partenopea, dando vita a un suono distintivo apprezzato in tutto il mondo. La sua musica è riuscita a catturare l’essenza della nostra città, trasformandola in un linguaggio universale che ha raggiunto cuori in ogni angolo del pianeta. A dieci anni dalla sua dipartita, le istituzioni non possono none clebrare la vita e l’eredità di Pino Daniele, lo “zio Pino” per tanti napoletani: la sua musica continua a risuonare, a far vibrare le corde del cuore e a ispirare nuovi artisti ”.

Così in una nota la Senatrice M5S Vincenza Aloisio.

