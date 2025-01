(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 Codice strada, Marchetti (Lega): “Su livello alcolemico troppe bugie, lo dice anche Polstrada”

Roma, 4 gen. – “Troppe bugie in merito al Codice della Strada, sopratutto sul livello alcolemico per chi guida. Evidentemente c’è chi o finge di non comprendere o sceglie deliberatamente di essere megafono di menzogne col solo scopo di infangare il lavoro fatto dal Ministro Matteo Salvini. Per quanto riguarda il tasso alcolemico massimo consentito, non è cambiato assolutamente niente rispetto a prima, ma è stato previsto di intensificare i controlli per garantire una maggiore prevenzione ed evitare incidenti, spesso mortali. L’obiettivo di salvare vite è già stato centrato in queste prime settimane dall’entrata in vigore, e lo dimostrano anche i dati resi noti dalla Polstrada. Chi polemizza col nuovo Codice della Strada lo fa in maniera pretestuosa, denigrando oltretutto anche il lavoro delle nostre Forze dell’Ordine, a cui va la nostra totale riconoscenza per l’impegno quotidiano che profondono a tutela di tutti noi. Il lavoro del Ministro Salvini sul fronte della sicurezza stradale sta dando i risultati e spegne così le inutili polemiche di certa sinistra che non ha mai fatto nulla per garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada”.

Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Trasporti Riccardo Augusto Marchetti.