Ue, Meloni: ruolo importante dell’Italia

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

Con la vicepresidenza esecutiva a Fitto “von der Leyen ha riconosciuto all’Italia il ruolo che merita”. Così la premier Meloni in un’intervista “7”, settimanale del Corsera. Con l’Ue collaborazione su temi “cruciali, come gli accordi con i Paesi terzi per contrastare l’immigrazione irregolare”. Il protocollo Albania? “Soluzione molto innovativa che sta facendo scuola”. Il futuro? “Inizia oggi, non domani. L’unica cosa che mi sta a cuore è lasciare una nazione migliore di quella che ho trovato, nient’altro”,