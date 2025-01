COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – BEFANA IN PIAZZA ROMA – COMUNICATO DI VENERDI 3 GENNAIO

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 Ancona, 3 GENNAIO 2025

ARRIVA LA BEFANA SUL PALCO DI PIAZZA ROMA. EVENTO SOLIDALE CON LA BONTEMPI: STRUMENTI MUSICALI DONATI ALLA FONDAZIONE DON GNOCCHI

Sul palco di Piazza Roma l'evento dedicato all'Epifania con inizio alle ore 17.00; presente all'appuntamento la stessa Befana che regalerà torroncini offerti dalla Fiorente ai bambini presenti. Allieterà il pubblico lo spettacolo di magia a cura di Aldo Nicolini.

Durante il pomeriggio si terrà anche la consegna di doni solidali da parte della azienda di strumenti musicali Bontempi. Oltre 226 gli strumenti musicali destinati alla Fondazione Don Gnocchi i cui rappresentanti, Fabiana Beccaceci – responsabile struttura e Laura Traini – NPI – responsabile attività su età evolutiva, riceveranno sul palco simbolicamente alcuni giochi musicali destinati ai bambini seguiti dalla Fondazione.

“Bontempi e l’Albero che Suona” è un’iniziativa benefica che già dal 2023 porta la magia della musica e il calore delle festività ai bambini in difficoltà. Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative natalizie che coinvolgono numerosi comuni italiani, trasformando le piazze e i luoghi pubblici in palcoscenici di speranza e gioia. Durante questi eventi, Bontempi dona strumenti musicali giocattolo ai bambini che si trovano in situazioni di disagio. L’obiettivo dell’azienda è duplice: da un lato offrire un momento di svago e creatività ai più piccoli; dall’altro contribuire a diffondere la consapevolezza sull’importanza del gioco e della musica come strumenti fondamentali sin dall’infanzia. La musica è un linguaggio universale, in grado di abbattere le barriere sociali. Per Bontempi, questa filosofia è alla base del progetto: “Crediamo che ogni bambino abbia diritto a un momento di spensieratezza e che la musica possa essere un mezzo potente per portare luce nelle vite di chi affronta situazioni difficili” afferma Andrea Ariola, amministratore dell’azienda.

La serata sarà presentata da Maurizio Socci.

NAVETTE E PARCHEGGI NEL WEEKEND DELLA BEFANA

L'Amministrazione, invitando i cittadini ad utilizzare i vari parcheggi scambiatori (Tavernelle, Piazza d'Armi) serviti con bus navetta gratuita, informa che il parcheggio degli Archi sarà aperto (fino alle ore 24) e gratuito per il prossimo weekend e servito da navetta gratuita per il centro.

Le giornate interessate dall’apertura gratuita H24 del park Archi sono 4, 5 e 6 gennaio. Inoltre è confermata l'apertura fino alle ore 24 dei parcheggi Traiano, Cialdini e del parcheggio Umberto I (a pagamento).

I servizi aggiuntivi di TPL, gratuiti per l’utenza, si articolano su 2 Linee (Rossa e Blu) fino al 6 gennaio 2025, con orari a partire dalle 16:00 fino alle 22:00.

Nel dettaglio il servizio è garantito dalle linee Rossa e Blu, secondo le seguenti tratte:

PERCORSO DELLA LINEA ROSSA, fra andata e ritorno, comprende Parcheggio Ranieri – Parcheggio S. G. della Marca – Piazza Cavour; le fermate sono previste in Parcheggio Ranieri – Parcheggio S. G. della Marca – Piazza Cavour. Il servizio è attivo dalle 16:00 alle 22:00, con frequenza ogni 20 minuti, fino al 6 gennaio 2025.

PERCORSO DELLA LINEA BLU, fra andata e ritorno, comprende Piazza Rosselli – Parcheggio Archi – Piazza Kennedy – Piazza Roma – Piazza Cavour; le fermate sono previste in Piazza Rosselli – Parcheggio Archi – Piazza Kennedy – Piazza Roma – Piazza Cavour. Il servizio è attivo dalle 16:00 alle 22:00, con frequenza ogni 20 minuti, fino al 6 gennaio 2025.