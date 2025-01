(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 CAPODANNO, KELANY (FDI): TERMINATO TEMPO PER CHI NON VUOLE INTEGRARSI

“Gli immigrati che si sono assiepati in piazza duomo a Milano la notte di Capodanno, innescando risse, gridando insulti all’Italia, agli italiani e alle forze dell’ordine, forse credevano di restare impuniti. In molti peraltro non avevano il permesso di soggiorno, ciò che è esplicita dimostrazione anche di arroganza e sensazione di impunità. Tuttavia il tempo della tolleranza verso espressioni ingiuriose e violente da parte di chi non vuole riconoscersi nel nostro ordinamento e integrarsi è terminato. Dopo le identificazioni, infatti, 14 persone sono state denunciate e 2 sono state condotte al CPR per procedere con il rimpatrio. Come sempre le sinistre che sono addirittura insorte contro l’istituzione delle zone rosse da parte del Viminale, non comprendono che le esigenze di sicurezza vanno garantite con fermezza e cedere dinanzi alla violenza ed alla criminalità può essere pericolosissimo. Grazie alle forze dell’ordine che come sempre si sono spese affinché la situazione non degenerasse”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito.

