(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 Bollette, Corrado (Pd): proteggere vulnerabili da rincari. Occorre riforma

Acquirente unico

“Rimbalza su tutti i giornali la previsione dell’ulteriore rialzo nel 2025

del prezzo dell’energia, con immediato effetto sulle bollette di cittadine,

cittadini e imprese. Una notizia che non è certo inaspettata per gli

operatori, ma che aggrava ancor di più la situazione dell’Italia che,

ricordiamolo, paga la bolletta energetica più alta d’Europa.

Si parla giustamente dell’allarme, ma c’è un silenzio assordante sulle

possibili soluzioni.

Occorre proteggere in maniera strutturale e solida le fasce più fragili

della popolazione, a partire dai consumatori cosiddetti ‘vulnerabili’,

difendendoli dalle speculazioni di un mercato fuori controllo; occorre

accelerare ogni azione possibile per far penetrare nelle bollette i

benefici del basso costo delle rinnovabili, il modo più rapido ed efficace

che abbiamo di correre ai ripari, abbassando la nostra dipendenza dal gas

di qualunque provenienza, che rende elevati e instabili i costi.

Torniamo a chiedere al Governo e a tutte le forze politiche di prendere in

considerazione la nostra proposta di riforma dell’Acquirente Unico, che

risponde in maniera strutturale a diverse delle problematiche qui

illustrate, innanzitutto a immediata tutela dei consumatori vulnerabili”.

Così in una nota Annalisa Corrado, eurodeputata e responsabile Ambiente del

