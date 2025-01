agenzia regionale 4.25 Emiliano dichiarazione su legge stabilità 2025

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 *Legge di stabilità 2025 della Regione Puglia, dichiarazione del presidente

Emiliano*

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dichiara: “Le varie

interpretazioni politiche apprese dai giornali sulla vicenda della

promulgazione della legge di bilancio appaio erronee, infondate e

strumentali.

Le scelte politiche sottese all’emendamento che ha causato questa vicenda,

non sono da me sindacabili all’atto della promulgazione di una legge

regionale.

Il dibattito politico è avvenuto durante l’intera seduta del consiglio

regionale del 18 dicembre 2024 che si è conclusa con il voto chiaro ed

inequivocabile dei 31 consiglieri che hanno approvato il testo definitivo

della legge di bilancio.

Quindi, la vicenda di cui si discute non ha nulla di politico, ma attiene

alle modalità di formazione della volontà legislativa, la più delicata

delle procedure previste dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione

Puglia, in quanto attinente alla sovranità del popolo esercitata attraverso

i suoi rappresentanti legittimamente eletti.

In sede di promulgazione, ho rilevato che il testo della legge trasmesso

dal competente Ufficio consiliare conteneva un articolo (242),

corrispondente ad un emendamento (111), non compreso nel testo definitivo

della legge approvato il 18 dicembre 2024, aggiunto dopo la votazione

finale.

Tanto che, l’iniziale attestazione di conformità del testo trasmesso a

quanto votato nella medesima seduta del 18 dicembre 2024, a seguito dei