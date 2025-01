(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 SEN. MASSIMILIANO ROMEO (LEGA) – MILANO. DOPO INSULTI ANTI ITALIA IN PIAZZA

DUOMO CHI VUOLE LO IUS SOLI RIFLETTA BENE…

Milano, 2 GEN – Deve far riflettere seriamente quanto accaduto a Milano in

Piazza del Duomo la sera di capodanno, con gruppi di giovani immigrati che

hanno dato l’assalto ai nostri monumenti, insultando il nostro Paese, e le

nostre forze dell’ordine, sventolando i loro vessilli di Paesi stranieri.

Deve far riflettere chi troppo facilmente vorrebbe accelerare il percorso

della cittadinanza, svendendola, per ragazzi come questi, con formulette

semplicistiche come lo Ius soli.

Quanto accaduto a Milano dimostra l’esatto contrario: questi giovani devono

imparare i nostri valori.

Penso alle parole pronunciate poco prima nel discorso di fine anno dal

presidente Mattarella che aveva indicato la parola rispetto come termine

dell’anno: questo ci vorrebbe, insegnare ai giovani valori come la

gratitudine e il rispetto verso il Paese che li ha accolti.

E su questo faccio mie parole del mio segretario Matteo Salvini: se

l’Italia che li ha accolti non piace a questi ragazzi, beh possono

costruirsi il loro futuro altrove e arrivederci!

Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier e

presidente dei senatori della Lega Salvini Premier, sen. Massimiliano Romeo.

Fabrizio Carcano

Ufficio stampa Lega Lombarda Salvini Premier