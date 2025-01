(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 SCUOLA. MATERA (FDI): DE LUCA CONTINUA A BUTTARE FUMO NEGLI OCCHI. REGIONE CAMPANIA PENALIZZA LE AREE INTERNE

“Alla provincia di Benevento sono state riservate nel riparto dei fondi risorse nella misura del 4,20 per cento del totale – insiste ancora il senatore di Fratelli d’Italia – seguendo un criterio molto vago e generalista che riguarda il numero degli abitanti e la popolazione scolastica. Un criterio che penalizza le province più piccole, freddo e distaccato dal reale, che è buono a lavarsi le mani e a condannare a prescindere i nostri territori. Laddove, invece, sarebbe stato più opportuno e saggio nonché responsabile analizzare le esigenze dei singoli territori cercando di capire dove vi fossero effettivamente necessità di intervenire sull’edilizia scolastica. In buona sostanza, un territorio che gode di strutture moderne e sicure riesce a cogliere molti più fondi di un altro che ha carenze in tal senso ma che è solo colpevole di avere una demografia più scarsa. È un modo frettoloso, sbrigativo di liquidare l’entroterra della Campania manifestandosi nella migliore delle ipotesi una conoscenza delle specifiche realtà che è quanto meno approssimativa. Quando a breve saliremo al Governo della Regione Campania, e siamo più che certi che lo faremo, ribalteremo queste prospettive. Non saranno prese decisioni in base ad un mero criterio di numeri di abitanti ma si ragionerà e si valuterà in base alle necessità e alle esigenze reali. La Regione Campania tornerà a essere di tutti – conclude Matera – e non esisteranno più province cenerentole”.

