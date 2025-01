(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 01 gennaio 2025 OMEONGA, BARBERA (PRC): “PIANTEDOSI CHIARISCA SE SIAMO ANCORA UNO STATO DI

DIRITTO E UN PAESE SOVRANO”

“Se è sconcertante la denuncia del calciatore belga Stephane Omeonga per

quanto gli è accaduto nello scalo di Fiumicino, ancora più eclatante, se

vera, è la dichiarazione fornita dalla Polaria secondo la quale sarebbe

intervenuta, su richiesta del caposcalo e del comandante della compagnia

aerea, solo in quanto il calciatore, che fa parte di una squadra del

campionato israeliano di serie B, era in una lista di “persone non gradite”

da Israele. Insomma, ci chiediamo non solo se siamo ancora in uno stato di

diritto, ma anche se siamo ancora uno stato sovrano, visto che il nostro

Paese si comporta, ormai, come il cane da guardia di altri. Crediamo che il

ministro Piantedosi debba spiegare urgentemente in Parlamento come tutto

ciò possa accadere in un Paese come il nostro”. E’ quanto dichiara Giovanni

Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.