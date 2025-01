(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

GRANDE SUCCESSO PER IL CAPODANNO DI ROMA CAPITALE

PIÙ DI 70MILA PERSONE AL CIRCO MASSIMO PER FESTEGGIARE L’ARRIVO DEL 2025

GUALTIERI: “UNA GRANDE FESTA PER TUTTA LA CITTÀ”

Roma, 1 gennaio 2025 – Oltre 70mila persone ieri sera, 31 dicembre, si sono riversate al Circo Massimo per festeggiare l’arrivo del 2025. Un grande successo per il Capodanno di Roma Capitale, che è stato animato da cinque ore di musica con un cast eccezionale di artisti tra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale.

La serata è iniziata alle 20.45 con l’esibizione di Taekwondo seguita alle 21 dall’esibizione dei gruppi emergenti Cosmonauti Borghesi e Origami Smiles, in ricordo di Francesco Valdiserri.

Alle 21.30 è entrato in scena il cantante e attore Andrea Rivera – con una canzone contro l’abbandono degli animali e a favore della loro adozione – ospite speciale dell’Orchestraccia che ha portato sul palco un grande omaggio a Roma e ai suoi protagonisti, come Marcello Mastroianni, Ennio Flaiano, Ennio Morricone, Gabriella Ferri, i cui volti sono stati proiettati nel grande ledwall alle loro spalle.

Circa alle 22 è stata la volta dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta con cui il pubblico si è scatenato ballando al ritmo della pizzica salentina.

Dalle 22.30 Franz Di Cioccio, voce e batteria, e gli straordinari musicisti della PFM Premiata Forneria Marconi hanno regalato al pubblico i più bei brani dei loro storici concerti con Fabrizio De André, da “Bocca di Rosa” a “Il pescatore”, oltre a loro grandi successi come “Impressioni di settembre”.