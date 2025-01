(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 01 gennaio 2025 *BANDO A22: “PASSO FONDAMENTALE PER L’AGGIUDICAZIONE CINQUANTENNALE DELLA

CONCESSIONE. SI COSTRUISCE IL FUTURO DEI NOSTRI TERRITORI E DELLA MOBILITÀ

SULL’ASSE DEL BRENNERO*”

* Soddisfatti i presidenti Fugatti e Kompatscher dopo la lunga trattativa

con il Governo*

“C’è grande soddisfazione per la pubblicazione del bando da parte del

ministero delle infrastrutture e dei trasporti – è il commento a caldo del

Presidente della Provincia autonoma di Trento *Maurizio Fugatti* riguardo

alla pubblicazione del bando per la concessione di A22 da parte del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – si tratta di un passo

fondamentale nel percorso definito con i territori e in costante confronto

con lo Stato per l’aggiudicazione della concessione di A22 nei prossimi 50

anni. C’è anche grande orgoglio per il lavoro svolto – spiega Fugatti – che

ha permesso di realizzare una procedura così complessa, iniziata con

interventi legislativi che hanno previsto, prima, la possibilità di

utilizzare la finanza di progetto per A22 e, successivamente, di definire

l’annosa questione sugli extraprofitti. Un lavoro costante – conclude

Fugatti – che vede oggi un risultato determinante con la pubblicazione del

progetto presentato dalla Società Autobrennero Sp.A., il quale sarà

suddiviso in due fasi: la presentazione delle offerte dei soggetti che

rispondono a determinati requisiti e la gara tra coloro che presentano i

criteri individuati dal ministero concedente”. Un iter che segue i diversi

passaggi sul tema come il via libera del ministero alla proposta di finanza

di progetto da 9,2 miliardi di investimenti presentata da Autostrada del

Brennero spa.

“Una svolta decisiva – sottolinea il Presidente *Arno Kompatsche*r – in un

percorso che, per più di dieci anni, ha elaborato una soluzione ottimale

per coniugare gli interessi dei territori con le potenzialità

dell’autostrada e della mobilità intermodale.

La concessione autostradale è un elemento strategico per il futuro del

nostro territorio e di tutti i territori lungo l’asse del Brennero. Uniti

nella governance della società – continua Kompatscher – abbiamo lavorato

per attuare un piano ambizioso che punta a creare il primo Green Corridor

d’Europa. Questo progetto prevede opere importanti nei territori del

Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle altre regioni coinvolte, con misure

concrete per ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico, come barriere

antirumore e interventi per limitare il traffico pesante. Inoltre include

il finanziamento della ferrovia e investimenti significativi in

infrastrutture connesse o parallele all’autostrada, adottando soluzioni

innovative per ridurre l’impatto sulle comunità locali. L’obiettivo –

conclude Kompatscher – è sfruttare le potenzialità della digitalizzazione

per creare un’autostrada moderna, sicura e facile da utilizzare, che guardi

al futuro rispettando il territorio e chi lo vive.”

*Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher*

*AUSSCHREIBUNG DER AUTOBAHNKONZESSION A22 ERFOLGT*

*Wichtiger Schritt für die Vergabe der 90-jährigen Konzession – Kompatscher

und Fugatti: Die Zukunft unserer Region und der Mobilität auf der

Brennerachse wird gestaltet*

BOZEN (LPA). Nach intensiven Verhandlungen mit der Regierung äußern sich

die Landeshauptleute Arno Kompatscher (Südtirol) und Maurizio Fugatti

(Trentino) zufrieden über die Ausschreibung der Konzession der Autobahn A22

am 31. Dezember 2024.

„Die Veröffentlichung der Ausschreibung durch das Infrastruktur- und

Verkehrsministerium ist ein bedeutender Schritt“, erklärt Maurizio Fugatti.

„Es handelt sich um einen entscheidenden Meilenstein in einem Prozess, der

in enger Zusammenarbeit mit den Regionen und dem Staat entwickelt worden

war, um die Konzession der A22 für die kommenden 50 Jahre zu sichern. Wir

sind stolz auf die geleistete Arbeit“, fügt Fugatti hinzu. Die Arbeit habe

es ermöglicht, ein komplexes Verfahren erfolgreich umzusetzen.

Ausgangspunkt seien gesetzliche Anpassungen gewesen, die die Nutzung von

Projektfinanzierungen für die A22 erlaubt und die langjährige Frage der

Übergewinne gelöst hatten. “Heute sehen wir die Früchte dieser

kontinuierlichen Bemühungen mit der Veröffentlichung des Projekts der

Autobrenner AG”, sagte Fugatti. Das Verfahren gliedert sich in zwei Phasen:

Zunächst können Bewerber Angebote einreichen, die spezifische Anforderungen

erfüllen müssen. Anschließend erfolgt eine Ausschreibung unter den

qualifizierten Bewerbern, die die vom Ministerium festgelegten Kriterien

erfüllen.

Dieser Prozess basiert auf wichtigen Meilensteinen, wie der Genehmigung

eines Projektvorschlags mit Investitionen von 9,2 Milliarden Euro durch die

Autobrenner AG.

„Dies ist eine entscheidende Weichenstellung“, betont Arno Kompatscher.

„Nach über zehn Jahren intensiver Arbeit haben wir eine Lösung gefunden,

die die Bedürfnisse unserer beiden Länder mit den Potenzialen der Autobahn

und einer umweltfreundlicheren Mobilität verbindet.” Die Konzession sei ein

zentraler Faktor für die Zukunft der Region und der gesamten Brennerachse.

“In enger Zusammenarbeit innerhalb der Unternehmensführung haben wir einen

ambitionierten Plan entwickelt, der darauf abzielt, den ersten Green

Corridor Europas zu schaffen”, erklärt Kompatscher. Dieses Projekt umfasse

bedeutende Investitionen in Trentino-Südtirol und andere beteiligte

Regionen sowie konkrete Maßnahmen zur Reduktion von Lärm- und

Luftverschmutzung, wie Schallschutzwände und die Begrenzung des

Schwerverkehrs. Zudem beinhaltet es die Finanzierung der Eisenbahn und

erhebliche Investitionen in Infrastrukturen, die mit der Autobahn verbunden

oder parallel dazu verlaufen. “Ziel ist es, eine moderne, sichere und

benutzerfreundliche Autobahn zu schaffen, die durch Digitalisierung

zukunftsfähig wird und gleichzeitig die La ndschaft und ihre Bewohner

respektiert“, erklärt Kompatscher.

