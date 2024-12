(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 31 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Occhiuto: Mattarella faro per Paese, discorso che incita cittadini e classi dirigenti

“Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si conferma autentico faro per il Paese e straordinario punto di riferimento per gli italiani.

Il Capo dello Stato ha fissato i punti chiave per il 2025 che sta per giungere: la ricerca della pace, l’integrazione, la lotta ai cambiamenti climatici, l’impegno contro la violenza e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presidente Mattarella ha voluto lodare i medici che operano tra enormi difficoltà nei pronto soccorso e citare il dramma delle liste d’attesa nelle strutture sanitarie: problemi condivisi da tutte le Regioni d’Italia.

Il Capo dello Stato ha, inoltre, ricordato le disuguaglianze ancora esistenti tra Nord e Sud: colmare queste distanze e assicurare una effettiva pienezza di diritti – ha sottolineato – è il compito di ciascuno di noi.

Un discorso di fine anno che racconta anche le tante eccellenze del Paese, che dà fiducia e speranza nel futuro, e che incita positivamente i cittadini e le classi dirigenti.