(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 31 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

CORRETTIVO CODICE APPALTI. Confindustria Servizi HCFS:

«Appello al Governo per garantire la sostenibilità dei servizi

essenziali nel correttivo al Codice dei Contratti Pubblici»

Lorenzo Mattioli, Presidente Confindustria Servizi HCFS: «È necessario correggere le

disparità tra lavori e servizi per preservare il welfare nazionale»

Roma, 31 dicembre 2024

Confindustria Servizi HCFS, in rappresentanza delle imprese che garantiscono servizi pubblici

essenziali come mense scolastiche, ospedaliere, pulizie e sanificazione, ha inviato una lettera al

Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, per esprimere forte preoccupazione riguardo alle

misure contenute nel recente correttivo al Codice dei Contratti Pubblici.

Un settore strategico lasciato solo

«Le imprese del nostro comparto, già messe a dura prova da anni di tagli agli appalti pubblici e dalle

recenti pressioni inflazionistiche, rischiano di non poter più garantire la continuità dei servizi

essenziali», ha dichiarato Lorenzo Mattioli, Presidente di Confindustria Servizi HCFS. La disparità di

trattamento tra lavori e servizi introdotta nel correttivo rappresenta un grave errore che penalizza

un settore strategico per il welfare italiano.

La soglia per la revisione dei prezzi è stata abbassata dal 5% al 3% per i lavori, con il riconoscimento

del 90% dei costi sopraggiunti, mentre per i servizi rimane al 5%, con il riconoscimento dell’80% solo

sulla cifra eccedente. Inoltre, è stata eliminata la possibilità di una revisione ordinaria per i contratti

pluriennali di servizi, contraddicendo le indicazioni del Consiglio di Stato.

Un appello al Governo

Confindustria Servizi HCFS chiede al Governo di rivedere il testo del correttivo prima della

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. «È fondamentale adottare lo stesso criterio previsto per i lavori

anche per i servizi, introducendo una revisione dei prezzi obbligatoria e specifica per i contratti

pluriennali con esecuzione periodica o continuativa», sottolinea Mattioli. Solo così sarà possibile

preservare la qualità e la continuità dei servizi essenziali e sostenere le imprese e i lavoratori che

operano in questo settore fondamentale.

L’impatto economico

Confindustria Servizi HCFS evidenzia che l’impatto economico di tali misure sulla finanza pubblica

sarebbe marginale, mentre i benefici derivanti dalla sostenibilità dei servizi garantirebbero la tenuta

del welfare nazionale. «Le regole dovrebbero essere un motore di sviluppo e innovazione, non un

freno per i settori strategici del Paese», conclude Mattioli.

I firmatari

La lettera è stata sottoscritta anche da Massimo Piacenti, Presidente di ANIR Confindustria,

Francesco Marrone, Presidente di Uniferr, Marco Benedetti, Presidente di ANID, e Mauro Papalini,

Vicepresidente di ANIP, a testimonianza di un impegno corale per difendere un settore cruciale per

il benessere della collettività.

Per contatti: