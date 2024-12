CONTIENE VIDEO E FOTO# CAPODANNO SICURO – ANCORA CONTROLLI DEI CARABINIERI.

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 31 dicembre 2024 Link per scaricare i video del materiale pirotecnico sequestrato dai

Carabinieri del Comando Provinciale di Roma:

https://we.tl/t-CpGAiwxaoA

https://we.tl/t-VkDA5e6ovh

LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

CAPODANNO SICURO – ANCORA CONTROLLI DEI CARABINIERI.

DENUNCIATI TRE GIOVANI. UNO DI LORO È STATO TROVATO IN POSSESSO DI 465 KG DI

BOTTI DETENUTI SENZA ALCUN PERMESSO.

IN TOTALE, NEGLI ULTIMI GIORNI CHE PRECEDONO LA FINE DELL’ANNO, LE ATTIVITA’

DEI CARABINIERI HANNO PORTATO ALLA DENUNCIA DI 9 PERSONE E AL SEQUESTRO DI

OLTRE 1 TONNELLATA DI MATERIALE, TRA BATTERIE DI FUOCHI, PETARDI, CANDELOTTI

E BOMBE CARTA.

ROMA – Nelle ultime ore che precedono la fine dell’anno, sempre nell’ambito

dei controlli mirati al contrasto del fenomeno della detenzione illecita,

della fabbricazione e del traffico di botti, fuochi pirotecnici e materiale

esplosivi, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma

Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno

denunciato altri 3 giovani e hanno sequestrato ulteriore ingente materiale

pirotecnico, detenuto illecitamente, senza alcun permesso.

I Carabinieri della Stazione di Roma Borgata Ottavia, nella cameretta di un

ragazzo minorenne che vive con i genitori, hanno scoperto materiale

pirotecnico artigianale, detenuto senza alcuna autorizzazione: 120 batterie

di fuochi, d’artificio del peso complessivo di 465 kg, che sono state

sequestrate e affidate ad un deposito specializzato.

A Campagnano di Roma (RM), i Carabinieri della locale Stazione hanno

denunciato due giovani del posto, un 19enne e un 25enne, fermati in strada

per un controllo e trovati in possesso di 10 candelotti artigianali.

Con queste attività, i risultati dei controlli eseguiti dai Carabinieri del

Comando Provinciale di Roma, a ridosso del Capodanno, parlano di 9 persone

denunciate di oltre 1 tonnellata di materiale pirotecnico sequestrato, tra

batterie di fuochi, petardi, candelotti e bombe carta.

Intanto, la scorsa notte, i Carabinieri della Squadra Artificieri del Nucleo

Investigativo di Roma sono dovuti intervenire per la rimozione, la messa in

sicurezza e la distruzione di un ordigno rudimentale inesploso con miccia

parzialmente combusta, segnalata a bordo strada in via Lemonia, quartiere

Appia. Sul posto, richiesti da alcuni passanti, erano giunti i Carabinieri

della Stazione Roma Quadraro che hanno delimitato l’area e allertato il

personale specializzato.

I Carabinieri rinnovano l’invito alla cittadinanza di segnalare

tempestivamente comportamenti sospetti, al fine di garantire la sicurezza e

il benessere collettivo.

A tal proposito, nell’ambito delle iniziative promosse nelle scuole per

contribuire alla formazione della cultura della legalità, proseguono gli

incontri con gli studenti romani ad opera dei Carabinieri della Squadra

Artificieri Antisabotaggio del Nucleo Investigativo di Roma.

Il personale specializzato dell’Arma, illustra agli studenti i pericoli

derivanti dall’incauto maneggio di giochi pirotecnici, nonché dall’utilizzo

di botti illegali, attraverso video realizzati per l’occasione e mostrando

loro materiale informativo.

Quando si utilizzano artifici pirotecnici, non bisogna mai dimenticare le

regole imposte dalla legge e quelle suggerite dall’esperienza e dal buon

senso.

Ricordiamo che gli incidenti più gravi derivano quasi sempre dall’uso

sconsiderato di prodotti illegali e, soprattutto, che è molto pericoloso

maneggiare fuochi inesplosi.

Sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/f

uochi-artificio si trova un approfondimento in cui si parla di fuochi legali

e illegali, con molti consigli utili su come usarli in modo corretto, anche

rivolti ai più piccoli.

Anche sui social:

https://www.instagram.com/reel/DDM958ut9e9/?igsh=MTZpbTk5b2JsYjhybg

311224

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.zza San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma