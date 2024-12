Capodanno 2025, gli auguri del presidente Giani alla Toscana

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 31 dicembre 2024 Anche quest’anno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani invierà

gli auguri di buon anno alla Toscana dalla sede della Canottieri Firenze.

Il presidente Giani concluderà la mattinata di domani, primo giorno del

2025, presso la storica società sportiva, con il tradizionale tuffo in

Arno.

