Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 TARGA ACCA LARENZIA, MILANI (FDI): ASS. SMERIGLIO INADEGUATO

“Paragonare le scritte deliranti di stampo nazista cui farebbe riferimento

un’istituzione pubblica del Campidoglio, quale è un assessore, con la targa

che trent’anni fa fu apposta dagli amici di tre martiri del terrorismo

comunista è il segno dell’inadeguatezza del sig. Smeriglio, evidentemente

ancora legato al suo violento sodale Enzo Foschi da cui si è fatto ordinare

l’orribile distruzione di una lapide commemorativa, traendo in inganno

anche il sindaco.

Come se noi accostassimo Ivo Zini o Ciro Principessa, due ragazzi di

sinistra ammazzati in quella guerra civile orchestrata dalla strategia

della tensione, con qualche idiota che inneggia agli eccidi di Stalin e Pol

Pot. Non abbiamo parole per tanta pochezza. Chi vuole proporre una targa

istituzionale non prende a picconate quelle esistenti affisse decenni fa,

non è un buon modo per dimostrare l’intento pacificatore.

E questo è accaduto, penoso esordio dell’attività culturale del nuovo

assessore sulla memoria storica della capitale, di cui gli piaccia o meno,

siamo parte”. E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Massimo

Milani