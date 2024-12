(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 ROMA, BARBERA (PRC): “IMMOTIVATE E BRUTALI CARICHE ALLO SGOMBERO DEL FORTE

PORTUENSE CON FERITI A TERRA”

“Condanniamo le brutali cariche a più riprese delle forze dell’ordine

contro il pacifico presidio di una cinquantina di persone che protestava

contro lo sgombero dell’occupazione del Forte Portuense, in atto a Roma da

questa mattina dalle ore 9.00. Il presidio è stato accerchiato da 7

automezzi e aggredito a manganellate senza alcuna evidente

giustificazione, come si evince dai video che stanno circolando su tale

inquietante episodio e di cui siamo venuti in possesso. Ci sono feriti

sanguinanti a terra, colpiti alla testa, che al momento in cui siamo stati

avvisati ancora attendevano di essere soccorsi dalle ambulanze. Chiediamo

che su tale ennesimo grave episodio che vede ancora una volta protagoniste

le nostre forze dell’ordine si faccia immediata chiarezza. Non è

accettabile che la gestione dell’ordine pubblico si traduca

sistematicamente in violenti e immotivati pestaggi dei manifestanti, come

ormai succede da troppo tempo”. Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del

comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.