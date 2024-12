I: 90.000 esami istologici e 10.000 citologici nel 2023: il grande lavoro dell’Istituto di Anatomia patologica – Installate 20 nuove sedute ergonomiche per il benessere dei dipendenti – PRECISAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

90.000 esami istologici e 10.000 citologici nel 2023: il grande lavoro dell’Istituto di Anatomia patologica

Installate 20 nuove sedute ergonomiche per il benessere dei dipendenti

Modena, lunedì 30 dicembre 2024 – “Il vostro è un lavoro importantissimo, fondamentale per i nostri ospedali e per tutta la Sanità provinciale.” Così il Direttore Generale dottor Claudio Vagnini, a una delegazione di medici e tecnici dell’Anatomia Patologica del Policlinico, diretta dal prof. Albino Eccher. “Siamo impegnati a creare le migliori condizioni di lavoro, valorizzando i professionisti e l’attività, di cui tanti non conoscono il reale svolgimento.”

L’’istituto di Anatomia Patologica è un servizio unico a valenza provinciale. Oltre all’Ospedale Policlinico e l’Ospedale Civile di Baggiovara afferiscono quindi gli ospedali di tutta la provincia (Carpi, Vignola, Sassuolo, Pavullo e Mirandola) oltre a tutte le attività provenienti dal territorio come quelle consultoriali. Nel 2023 sono stati eseguiti circa 90.000 esami istologici, circa 10.000 esami citologici, quasi 2000 esami estemporanei intraoperatori, 1000 esami di patologia feto-placentare e 50 riscontri diagnostici. Gli esami istologici e citologici vengono eseguiti sui campioni prelevati dai pazienti al fine di formulare una diagnosi che è in buona sostanza l’atto finale per il quale il campione era stato prelevato dal paziente.

Il Direttore generale ha incontrato il personale dell’Anatomia Patologica nei giorni scorsi, accompagnato dalla dottoressa Loretta Casolari, Responsabile della Sorveglianza Sanitaria e Salute dei Lavoratori in occasione e della consegna di n 20 di nuove sedute ergonomiche di ultima generazione per le esigenze del personale di laboratorio. Ad accoglierli, il dottor Massimo Lupi e la coordinatrice del personale tecnico dottoressa Ilaria Marchetti Dori.

“Spesso si sottovaluta l’impatto positivo di un allestimento ergonomico della postazione di lavoro che è invece un fattore importante per il benessere dei lavoratori e per la qualità del lavoro. Una postazione di lavoro ergonomica consente di evitare tensioni, dolori e stanchezza oculare, di lavorare in modo più rilassato, concentrato e anche più efficiente – concluso il Direttore Vagnini – All’interno dei programmi di Promozione della salute sul lavoro dell’AOU di Modena, insieme ai professionisti, è stata fatta una specifica valutazione ergonomica dell’Anatomia Patologica tenuto conto dei carichi di lavoro e 20 postazioni di lavoro sono state dotate delle sedute ergonomiche funzionali ai diversi settori per consentire il confort necessario alle specifiche attività altamente specialistiche di questa Unità Operativa.