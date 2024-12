(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 Giustizia: Costa, certezza pena non è certezza galera, dibattito su indulto legittimo

“Certezza della pena non è certezza della galera, tantomeno della galera fine a se stessa. E il dibattito sull’indulto trae legittimo fondamento dal fatto che lo Stato non assicura che le pene vengano scontate nel rispetto della funzione rieducativa stabilita dalla Costituzione”.

Lo scrive su X Enrico Costa, deputato di Forza Italia.

