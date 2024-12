CS Acqualatina – Manutenzione straordinaria reti idriche: per il 2 gennaio programmati importanti interventi sulla condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane.

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

Manutenzione straordinaria reti idriche: per il 2 gennaio programmati importanti interventi sulla condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane.

Miglioramento del flusso in rete a favore di oltre 250.000 cittadini.

Avviati i lavori per la nuova condotta, con oltre 18 milioni di euro di intervento.

Per il 2 gennaio, Acqualatina ha programmato importanti interventi su 9 chilometri della condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane, con 3 squadre che lavoreranno in parallelo, al fine di migliorare il flusso in rete a favore di oltre 250.000 abitanti di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo e Terracina.

Per garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori, si rende necessaria un’interruzione del flusso idrico a partire dalle ore 12.00 del 2 gennaio. Il ripristino del servizio ovunque avverrà nelle prime ore del mattino del 3 gennaio.

Allo scopo di limitare quanto più i disagi, è stato scelto di eseguire i lavori in giorni non particolarmente critici, e di approfittare della chiusura delle scuole.

Come sempre, inoltre, le attività sono state comunicate tramite email e SMS a utenti e istituzioni, con un piano di informazione puntuale e capillare.

LA NUOVA CONDOTTA

Per far fronte all’obsolescenza della condotta attuale e ai frequenti guasti, sono in corso lavori per la realizzazione della nuova condotta adduttrice che affiancherà quella attuale.

Al loro termine, i lavori garantiranno un netto e stabile miglioramento del servizio e la possibilità di realizzare interventi senza interruzioni di servizio.

L’opera è realizzata con un investimento di oltre 18 milioni di euro, cofinanziato da tariffa e PNRR.

LAVORI 2 GENNAIO: ZONE INTERESSATE E SERVIZI SOSTITUTIVI

L’interruzione del 2 gennaio coinvolgerà le seguenti zone:

* Latina – intero Comune tranne Latina scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Località Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Borgo Podgora

* Pontinia – intero Comune

* Sabaudia – intero Comune

* San Felice Circeo – Zona Bassa e Borgo Montenero

* Sezze – Via Migliara 46 e traverse collegate

* Terracina – Colle La Guardia I e II, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo

Previsto, come da prassi, un servizio sostitutivo tramite autobotti così posizionate:

* Latina – Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e Largo Cavalli (zona Q5)

* Pontinia – Piazza Kennedy

* San Felice Circeo – Piazza IV Ottobre (Borgo Montenero), Via Sabaudia (presso piazzale commerciale) e Piazza Italo Gemini (presso pineta)

* Sabaudia – Piazza del Comune

