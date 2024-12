COMUNICATO STAMPA Roma. Cicculli-Luparelli: “Sgombero Forte Portuense, luce sull’accaduto e condanna violenza”

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Roma. Cicculli-Luparelli (Sce): “Sgombero Forte Portuense, luce sull’accaduto e condanna violenza”

Roma, 30 dicembre 2024 – “Sgomenti sullo sgombero del Forte Portuense dove tornano immagini di manganellate e violenze su chi manifestava pacificamente il proprio dissenso, invece di far prevalere l’accompagnamento, la potenza del dialogo istituzionale e la scelta di soluzioni e alternative prospettabili.

Non riteniamo possibile che l’applicazione del decreto rave, se di questo si tratta, si trasformi in un’azione con diversi feriti, le istituzioni devono cooperare per privilegiare altre strade nel segno del confronto intergenerazionale pacifico e proficuo.

Abbiamo bisogno di alimentare spazi di socialità e riteniamo necessario andare avanti nell’aprire e costruire luoghi di aggregazione e confronto”.

Così in una nota, i consiglieri capitolini di Sinistra civica ecologista, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli.