Comunicato stampa – Atto vandalico sul Babbo Natale del Ponte delle Tezze

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 Comune di Feltre e EcoVolontari dell’Unione Montana

Feltrina: amarezza per l’atto vandalico sul Babbo

Natale del Ponte delle Tezze

Feltre, 27 dicembre 2024 – È durato poco più di 48 ore il Babbo Natale installato

dagli EcoVolontari dell’Unione Montana Feltrina in prossimità della passerella

pedonale del ponte delle Tezze. Il manufatto, che voleva essere un simbolo di

riflessione e sensibilizzazione, è stato oggetto di un atto vandalico che ha lasciato

un profondo senso di amarezza tra i volontari e l’amministrazione comunale.

“A questo punto,” dichiara Pierina

Levorato, referente per Feltre degli

EcoVolontari, “già il 23 dicembre scorso

abbiamo deciso di rimuoverlo per

evitare ulteriori vandalismi. Siamo

amareggiati per quanto è accaduto,

perché è un ulteriore segno della

mancanza di rispetto per il bene

comune che tocchiamo con mano ogni

giorno nelle nostre attività.”

Il Babbo Natale, realizzato con

materiali di recupero e collocato con

cura, è stato inizialmente privato prima

degli occhiali, della barba e di una

pinza. Successivamente, la testa è stata

rotta e il cartello che riportava i dati

delle attività svolte nel 2024 è stato

strappato. Un gesto che ha colpito non

solo il simbolo in sé, ma anche il

messaggio di sensibilizzazione contro

l’abbandono dei rifiuti e a favore della

salvaguardia ambientale.

Sebastiano

Slongo,

consigliere

delegato alla gestione rifiuti del

Comune di Feltre, esprime il suo dispiacere: “Sabato mattina, come

amministrazione, ci eravamo trovati nei pressi del Babbo Natale per ringraziare

gli EcoVolontari per l’instancabile lavoro svolto anche quest’anno. La loro è

un’azione concreta di pulizia e decoro, oltre che di tutela ambientale. Il pupazzo

rappresentava un momento di sosta per i passanti, uno spunto per riflettere su

cosa possiamo fare per contrastare l’inquinamento e sull’importanza di non

aggravare ulteriormente il nostro ecosistema.”

“Dispiace profondamente quanto accaduto, che finisce per demoralizzare chi si

impegna, a titolo puramente volontaristico, per il mantenimento dei beni

comuni. Come amministrazione, ribadiamo il massimo sostegno agli

EcoVolontari e a tutti coloro che si impegnano per la cura e la manutenzione del

decoro pubblico. Confidiamo che la telecamera nelle vicinanze possa

individuare i responsabili, dai quali ci aspettiamo, in ogni caso, delle scuse

sentite,” conclude Slongo.

L’amministrazione comunale di Feltre e gli EcoVolontari rinnovano l’invito alla

cittadinanza a rispettare e valorizzare il lavoro di chi dedica il proprio tempo per il

bene comune, ricordando che il decoro e l’ambiente sono una responsabilità

condivisa.