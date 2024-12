(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

Infrastrutture. FdI: Interrogazione a Salvini su lavori Galleria Passo del Lupo

“La Galleria Passo del Lupo è un tratto stradale fondamentale, poiché collega tre Regioni: Puglia, Campania e Molise. Dal 2018, a causa dei continui lavori di manutenzione di Anas, la Galleria è spesso soggetta a chiusure che si ripercuotono sul traffico danneggiando la popolazione e le attività economiche locali. Finora sono stati impiegati sei anni di lavori per operare su 500 metri, considerando che per completare la Galleria mancano ancora 900 metri, le previsioni sui disagi futuri sono molto scoraggianti. Sembra, infatti, che molte aziende che avevano investito in quest’area stiano considerando di chiudere la propria attività. Nel settembre scorso, durante un incontro a Foggia tra i sindaci dei comuni interessati e i vertici Anas, era stata convenuta la necessità di evitare ulteriori chiusure se non dopo la realizzazione di un percorso alternativo. A quasi quattro mesi da quell’incontro, chiediamo al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, quali iniziative intenda prendere per garantire la continuità del traffico nella Galleria Passo del Lupo e se non ritenga opportuno intervenire presso Anas per accelerare i lavori di manutenzione e la creazione di un bypass temporaneo al fine di minimizzare l’impatto negativo sull’economia locale”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, i senatori di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, Domenico Matera e Costanzo Della Porta.

