Comunicato stampa – A Campodenno è “tutto nuovo” il negozio della Famiglia Cooperativa Primanaunia

(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 A Campodenno è “tutto nuovo”

il negozio della Famiglia Cooperativa Primanaunia

Oggi pomeriggio la Famiglia Cooperativa Primanaunia ha inaugurato il punto vendita, completamente rinnovato, a servizio della comunità di Campodenno.

Per radio e televisioni interviste e immagini al link https://www.broadcaster.it/it/media-news-releases/fc-primanaunia-inaugurazione-pv-campodenno/

Trento, 28 dicembre 2024 – Con l’anno nuovo alle porte ha riaperto le sue porte il punto vendita, tutto nuovo, di Campodenno della Famiglia Cooperativa Primanaunia.

E’ la conclusione di una nuova tappa del percorso di ammodernamento della rete di negozi della cooperativa di consumo. “Si completa un progetto che, contemporaneamente, segna un nuovo inizio per il nostro punto vendita. In alcune settimane di lavori abbiamo totalmente rinnovato il negozio che oggi si presenta con layout innovativo e una maggiore offerta di prodotti per i consumatori” è stato evidenziato dal presidente Valentino Paternoster in un passaggio della sua relazione durante l’evento inaugurale trasformatosi in occasione di gioioso ritrovo per i consumatori soci e clienti che scelgono il punto vendita per la spesa di ogni giorno.

Non solo maggiore assortimento di prodotti nel nuovo negozio. “Particolare attenzione è stata riservata al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale – è stato evidenziato – adottando delle soluzioni in linea con le opportunità offerte dal momento presente”.

La struttura che, da diverso tempo, ospita il negozio della Famiglia Cooperativa era stata realizzata nei primi anni Novanta dalla ex Cassa Rurale di Campodenno. Nella primavera del 1993 c’era stato il taglio del nastro e, qui, la banca della comunità locale aveva operato per diversi anni. “A seguito delle fusioni della Cassa Rurale – è stato ricordato dai responsabili – gli spazi occupati dall’istituto di credito cooperativo erano stati ceduti alla cooperativa di consumo alla ricerca di superfici maggiori per servire ancora meglio soci e clienti”.

Ricordiamo che, Famiglia Cooperativa di Campodenno, era stata una delle tre cooperative di consumo nate nel 1895 (le altre due erano Sporminore e Vigo di Ton) che, unendosi, avevano creato la Famiglia Cooperativa Primanaunia. “Nata nel 1999 – è stato osservato – quest’anno la cooperativa di consumo ha raggiunto il suo primo quarto di secolo e l’occasione del taglio del nastro ha offerto, così, lo spunto per ricordare un traguardo significativo”.

Nel corso dell’inaugurazione, dopo la relazione del presidente Valentino Paternoster, sono seguiti gli interventi del sindaco di Campodenno, Igor Portolan, del primo cittadino di Ton, Ivan Battan, e del consigliere provinciale Daniele Biada.

Renato Dalpalù, presidente del consorzio Sait, ha evidenziato la funzione sociale e la funzione commerciale del punto vendita.

Famiglia Cooperativa Primanaunia, diretta da Mauro Negherbon registra un fatturato di 3 milioni 500 mila euro. I soci sono 1387. Lo staff conta 23 collaboratrici e collaboratori. Con quello di Campodenno i punti vendita sono dieci e co-operano nella quotidianità a Lover, Sporminore, Vigo di Ton, Priò, Segno, Termon, Tres, Toss di Ton, Vervò.

Benedizione del negozio di vicinato affidata a don Daniele Armani e taglio del nastro hanno concluso l’evento inaugurale.

Ufficio Stampa

Diego Nart

Ufficio Comunicazione e Stampa

Area Comunicazione Stampa e Promozione

Via Segantini, 10, 38122, Trento

cooperazionetrentina.it

infederazione.it