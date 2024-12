(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 *Strade, scuole, sicurezza: approvato a Sermoneta il piano delle opere

pubbliche 2025-2027*

Manutenzione stradale, investimenti su scuole e sicurezza. Il consiglio

comunale di Sermoneta presieduto dal presidente Pierluigi Torelli ha

approvato nell’ultima Assise il piano annuale e triennale delle opere

pubbliche, dell’importo di circa 17 milioni di euro, presentato ai

consiglieri dall’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti, che con

l’occasione ha ricordato i cantieri in corso sul territorio di Sermoneta.

“Stiamo andando avanti con l’approvazione del progetto esecutivo della

Caserma dei Carabinieri, che porterà all’aumento di due Carabinieri in più

da impiegare nel nostro territorio e quindi per maggior sicurezza. I lavori

andranno in gara in questi giorni. Sulla pubblica illuminazione, il

progetto di finanza è in fase di appalto presso la centrale unica di

committenza alla Provincia di Latina e questo ci permetterà, nel 2025, di

intraprendere almeno una parte dei lavori sull’efficientamento energetico

del nostro Comune”.

Sull’asilo nido comunale, per il quale il Comune ha ottenuto un

finanziamento Pnrr da oltre 700 mila euro, “Invitalia ha già assegnato i

lavori e siamo in fase di approvazione del progetto esecutivo”. Lavori che

doteranno Sermoneta di un nido pubblico per 30 posti.

“Poi ci sono le opere più piccole, come l’affidamento del campo di calcetto

a Sermoneta Scalo o le potature che in questi giorni stiamo facendo su

tutto il territorio, la manutenzione ordinaria delle strade”, ha aggiunto

l’assessore.

Per il 2025 sono previsti l’efficientamento energetico della scuola

primaria di Sermoneta Scalo e il rifacimento di via Roio, che va a

completare il rifacimento delle strade dell’area artigianale finanziate per

2,5 milioni di euro dalla Regione e che sono in carico al Consorzio

industriale.

Per ciò che concerne invece il Piano 2025-2027 “sono inserite tutte opere

che riguardano il nostro territorio: scuole, le strade, le piste ciclabili,

le messe in sicurezza”, prosegue Minniti. “Tra gli interventi in programma,

i lavori di miglioramento sismico dell’edificio scolastico della scuola

dell’infanzia del centro storico di Sermoneta, il completamento dell’anello

della pista ciclabile dell’area mercatale, la ristrutturazione di varie

strade nel centro storico, il completamento, restauro e la messa in

sicurezza di Palazzo Caetani, di Palazzo Scatafassi”. “Opere – ha concluso

l’assessore – che puntano al miglioramento della qualità della vita della

nostra comunità”.