(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

SARANNO RIPOSIZIONATE LUNEDÌ 30 DICEMBRE NELLO STORICO OSSARIO LE OLTRE 100 URNE

CINERARIE CONSERVATE NEL CIMITERO COMUNALE E MAI RECLAMATE DA FAMILIARI O EREDI

PAPASSO (SINDACO DI CASSANO ALL’IONIO): “ANCHE STAVOLTA IL NOSTRO OBIETTIVO DI DARE

UNA DEGNA SEPOLTURA AI DEFUNTI È STATO RAGGIUNTO”.

Saranno riposizionate lunedì 30 dicembre nell’ossario comunale le oltre cento urnette cinerarie

conservate nel camposanto cassanese e mai reclamate da parenti ed eredi. La cerimonia è prevista

alle 9:30 e parteciperanno il Sindaco Giovanni Papasso, l’intera amministrazione comunale e altre

istituzioni. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco Giovanni Papasso, assistita dal Segretario

generale Angelo De Marco, lo scorso novembre, con apposito atto deliberativo aveva dato

mandato al responsabile del settore Patrimonio, Mauro Stellato, di procedere alla verifica delle

urne cinerarie per le quali non era pervenuta richiesta di sistemazione, e provvedere a stilare

apposito elenco. Le stesse, a seguito di un dettagliato controllo oggetto delle due ordinanze di

estumulazione riferite agli anni 2023 e 2024, erano state individuate in numero pari a 111 i cui

nominativi erano stati anche riportati in un pubblico avviso rimasto affisso per trenta giorni sui

canali dell’Ente e al Cimitero al fine accertare eventuali indicazioni di familiari o eredi diretti.

Trascorso tale periodo, ora si procederà alla sistemazione delle urne cinerarie nell’ossario

comunale che, dopo decenni, torna ad ospitare dei resti umani. Gli uffici hanno tenuto a

specificare che i nominativi di questi defunti prima estumulati e poi cremati e i cui resti sono stati

inseriti nelle urne che lunedì 30 verranno conservate nell’ossario saranno chiaramente identificabili

con appositi elenchi apposti sulle ante delle porte dei locali che conterranno gli armadi acquistati

ad hoc dagli uffici e dall’amministrazione comunale.

“Come avevamo detto chiaramente a inizio novembre – ha sottolineato il Sindaco Giovanni

Papasso – il nostro obiettivo era quello di dare degna sepoltura a questi reliquiari rimasti negli

armadi del camposanto senza che nessuno negli anni le abbia reclamate. Il fine

dell’amministrazione comunale è quello di dare una degna sepoltura ai defunti, e procedere, in

questi casi di mancata indicazione da parte degli eredi diretti, alla sistemazione delle stesse

attraverso la messa a disposizione di loculo cimiteriale o di altra apposita area idonea. Lo faremo

lunedì 30 dicembre in mattinata nel corso di una cerimonia solenne e sobria e abbiamo deciso che