Venerdì 4 luglio sopralluogo della Direttrice Generale Task Force per le riforme e gli investimenti (PNRR), Céline Gauer e del Ministro Tommaso Foti in due cantieri PNRR del MIT a Roma

Céline Gauer, Direttrice generale Task Force per le riforme e gli investimenti PNRR della Commissione europea e il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, accompagnati dalle rispettive delegazioni, si recheranno in visita domani, venerdì 4 luglio, a partire dalle ore 9.30, presso due cantieri finanziati con i fondi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La prima visita, alla quale prenderà parte anche il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, riguarda il cantiere del “Porto Fluviale RecHouse” che vede come Soggetto attuatore Roma Capitale e rappresenta un intervento di rigenerazione urbana del Programma PINQUA, nel cuore della città, con la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia sociale, il risanamento conservativo degli spazi pubblici e l’efficientamento energetico dell’ex Direzione Magazzini Commissariato Municipio VIII.

La seconda visita, prevista intorno alle 10.15, riguarda il cantiere CI EUR sito in via Laurentina, con Soggetto attuatore Acea Ato 2. Si tratta di un investimento volto al rafforzamento delle infrastrutture idriche e alla riduzione delle perdite anche attraverso interventi di digitalizzazione e distrettualizzazione della rete.

La delegazione raggiungerà i due siti PNRR a bordo di due autobus elettrici ad emissioni zero, acquistati grazie ai fondi del Piano e al conseguimento degli obiettivi strategici legati alla transizione ecologica. Al termine dei due sopralluoghi sono previste delle brevi dichiarazioni alla stampa.

I due sopralluoghi rientrano nell’ambito della settima visita della Commissione europea, dal 30 giugno al 4 luglio, organizzata dalla Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, dedicata ad approfondire i temi riguardanti le prossime tappe dell’attuazione del PNRR italiano. Nel corso della settimana si sono svolte riunioni tematiche con specifici focus dedicati allo stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti da traguardare, con approfondimenti specifici sugli obiettivi inseriti nelle ultime due rate del PNRR e con il monitoraggio di quelli rendicontati nell’ambito dell’ottava rata.

