(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 GOVERNO: BARELLI (FI), IMPORTANTE RICONOSCIMENTO AMBASCIATORE USA A MINISTRO TAJANI

“Con grande orgoglio e soddisfazione accogliamo le parole dell’Ambasciatore degli Stati Uniti, Tilman Fertitta, che ha espresso un riconoscimento straordinario al vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, definendolo il ministro degli Esteri più rispettato al mondo negli Stati Uniti. Questo elogio, pronunciato in occasione della celebrazione del 4 Luglio, testimonia l’eccellente lavoro svolto da Tajani nel condurre una politica estera chiara, autorevole e lungimirante, capace di rafforzare il legame strategico tra Italia e Stati Uniti. La sua attenzione alle questioni globali, come il sostegno all’Ucraina e la stabilità in Medio Oriente, evidenzia una visione responsabile e coerente, che rende l’Italia un partner affidabile sulla scena internazionale. Come Forza Italia, siamo orgogliosi dell’operato del nostro segretario Antonio Tajani, che con competenza e dedizione rappresenta l’Italia al massimo livello, consolidando il prestigio del nostro Paese nel mondo”.

Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, in una nota.

