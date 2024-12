MO, PELLEGRINI-LOMUTI (M5S): IL PRESEPE DEGLI ORRORI DI GAZA DOVE I BAMBINI MUIONO DI FREDDO

(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

Roma, 27 dic – “Nel presepe degli orrori di Gaza i bambini muoiono di freddo, fame, malattie o sotto le macerie della loro capanna distrutta dalle bombe. Sullo sfondo, al posto del bue e l’asinello, il carro armato che spara senza sosta e il cecchino che li mitraglia con crudeltà (cit. Papa Bergoglio). In cielo nessuna stella cometa, solo aerei e droni che uccidono. I Magi umanitari che portano in dono coperte e viveri non arrivano, bloccati dai soldati. Soldati che oggi hanno fatto irruzione nell’ennesimo ospedale, costringendo alla fuga pazienti e medici, alcuni uccisi in un successivo bombardamento insieme a decine di altri civili. Quarantacinquemila civili palestinesi uccisi, almeno il quadruplo le vittime indirette del conflitto e del disumano assedio israeliano. Chi sopravvive è ridotto a una condizione subumana, accampato nel fango, senza cibo, acqua, coperte, medicine e riscaldamento. Anche un famoso studioso israeliano dell’Olocausto come Amos Goldberg ammette che, ormai, siamo di fronte a un tentato genocidio. Un piano di sterminio giunto a buon punto e che per Meloni, complice del criminale Netanyahu, non deve essere interrotto da una giustizia internazionale che si permette di intervenire a conflitto in corso”.

Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle della Commissione Difesa della Camera, Marco Pellegrini e Arnaldo Lomuti.

