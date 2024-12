(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 *MANOVRA, FLORIDIA (M5S): CON MELONI POVERI NON PIU’ SUL DIVANO MA IN FILA

ALLA CARITAS*

Roma, 17 dic. – “Ascoltando il presidente Monti mi sembra di aver capito

che su questa legge di bilancio ci sia, almeno in determinate scelte su

dove investire le risorse, il sigillo che questa è una legge di bilancio

nella strada dell’austerità. E’ chiaro che Giorgia Meloni ha fatto

l’ennesima giravolta. Quindi, è veramente utile sentire il presidente

Monti, perché è esattamente quello che lei diceva non avrebbe fatto, cioè

leggi di bilancio in linea con l’austerità. Oggi gli interventi della

maggioranza cominciano tutti parlando delle misure altrui, come il

superbonus o il reddito di cittadinanza. Mi viene da dire in realtà,

excusatio non petita, accusatio manifesta: se io comincio dicendo perché

non posso fare determinate cose, evidentemente ho necessità di

giustificarmi prima che gli altri mi possano accusare. Però l’accusa è una

caratteristica della maggioranza, anzi una strategia anzi no: non avendo

misure di cui potersi vantare, ovviamente è necessario denigrare le misure

altrui. Una maggioranza a cui vanno fatti sicuramente i complimenti, perché

finalmente è stata capace, alla terza legge di bilancio, di far alzare i

poveri dal divano. Finalmente i giovani e i poveri in generale non stanno

più sul divano, perché sono in fila alla Caritas. Meloni ha il primato dei

poveri assoluti in Italia: 5,7 milioni di poveri, un bel primato per la

prima donna, madre, cristiana Presidente del Consiglio”. Così intervenendo

in aula la senatrice M5s Barbara Floridia.