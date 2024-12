(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 MANOVRA, CARAMIELLO (M5S): E’ TESTAMENTO PER IL SUD

Roma, 27 dic – “Questa legge di bilancio suona come un vero e proprio

testamento per il Sud e le aree fragili. Quel che ha fatto l’Esecutivo è

una sorta di gioco delle tre carte: annuncia fondi per il Mezzogiorno,

nascondendo sotto al tappeto l’amara verità, e cioè che le risorse

utilizzate per sostenere le zone depresse derivano proprio da dotazioni già

previste per i cittadini meridionali. Questa maggioranza dimentica di dire

che l’emendamento che ha visto riproporre uno sgravio contributivo per gli

occupati stabili delle imprese al Sud, ovvero ‘decontribuzione Sud’, si

sostiene economicamente sulla riduzione dei fondi per la ZES, assorbendo le

risorse (parliamo di circa 7,1 miliardi di euro fino al 2030) dal ‘Fondo

per il contrasto al divario occupazionale e allo sviluppo delle aree

svantaggiate’. Analogamente, la proposta emendativa che di fatto stanzia

1,5 miliardi per il ponte sullo Stretto, drena risorse dal fondo per lo

sviluppo e la coesione, svuotando così un tesoretto che già per legge è

destinato alle aree fragili. Tra l’altro questa mossa serve solo ed

unicamente ad utilizzare un fondo totalmente incagliato nelle maglie

dell’incapacità del Governo, se consideriamo che secondo un recente

rapporto, la percentuale di avanzamento dei pagamenti effettuati

dell’ultima programmazione FSC è ferma al 3,19%. Il Governo non può fregare

il Sud sia nella sostanza che nella forma, almeno abbia la decenza di dire

la verità!”.

Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Caramiello.