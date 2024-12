(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 IRAN: PEREGO (DIFESA), “PROFONDA VICINANZA E SOLIDARIETÀ A CECILIA SALA”

“Profonda vicinanza e solidarietà a Cecilia Sala e a tutti i suoi affetti” ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, a commento della vicenda che ha coinvolto la giornalista. “Il Governo” continua Perego “sta monitorando la vicenda sin dal primo momento, collaborando attivamente per sostenere l’operato delle autorità diplomatiche in loco al fine di giungere a una rapida e positiva soluzione, con l’auspicio di avere presto Cecilia Sala nuovamente in Italia”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma