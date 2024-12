IL COMUNE COMUNICA – domani “Alla scoperta dell’orto in città” la visita guidata a Orto Domingo nell’ambito del programma “Isol-Art 2024” promosso da Ars Toto srl

(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

venerdì 27 dicembre 2024

venerdì 27 dicembre 2024

DOMANI “ALLA SCOPERTA DELL’ORTO IN CITTÀ”

LA VISITA GUIDATA A ORTO DOMINGO NELL’AMBITO

DEL PROGRAMMA “ISOL-ART 2024” PROMOSSO DA ARS TOTO SRL

Nell’ambito della 9^ edizione di Isol-ART “Saperi e sapori a Bari con Gigi De Santis e

Radio Popizz’” – Isol-Art 2024, un calendario di appuntamenti pensato per favorire la

partecipazione attiva dei cittadini con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private,

domani, sabato 28 dicembre, alle ore 10, presso Orto Domingo, si terrà una visita guidata

inedita dal titolo “Alla scoperta dell’orto in città”. Un percorso culturale che vuole porre

l’attenzione su un patrimonio ancora poco conosciuto e stimolare una maggiore attenzione e

tutela del verde e dell’ambiente in cui viviamo.

Accompagnati per l’occasione da Maria Panza, presidente dell’associazione di promozione

sociale Parco Domingo e referente regionale per l’educazione ambientale del WWF, da

Maria Elena Toto di Ars Toto e dalla presidente del Municipio II Alessandra Lopez, i

partecipanti potranno scoprire diverse specie di alberi come melograno, mandorlo, nespolo

giapponese, giuggiolo e sorbo insieme ai più antichi ulivi, fichi, carrubi e pini e apprendere

una serie di informazioni e curiosità sulla botanica di ciascuno.

Sarà un momento conviviale, volto alla sensibilizzazione e alla cura del verde, durante il

quale chiunque lo voglia potrà deporre, in un’apposita cesta posizionata ai piedi di un ulivo

dell’orto, i propri messaggi augurali alla natura.

Ogni partecipante, inoltre, potrà fare un’esperienza unica con l’uso di uno strumento

specifico per registrare le vibrazioni e i suoni delle specie presenti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Isol Art, APS Parco Domingo, associazione

culturale I figuranti di San Nicola, Gigi De Santis, Radio PoPizz, L’Osteria del Borgo

Antico, con il contributo del Comune di Bari e i patrocini di Giornale di Puglia, Bari inedita,

Wwf Bari, Mama Apulia, BPZ srl.

Gli interessati potranno partecipare all’evento, gratuito, inviando un whatsapp al

Facebook: Isol ART