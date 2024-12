sabato 28 dicembre giornata a Santa Fiora in piazza i giochi popolari del Natale

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

*Comunicato stampa del 24 dicembre 2024*

*Santa Fiora: “Andamo a giocà”, una giornata interamente dedicata ai giochi

popolari *

*Sabato 28 dicembre dalle ore 16 fino a tarda notte*

A Santa Fiora sabato 28 dicembre “Andamo a giocà”, una giornata interamente

dedicata ai giochi popolari della tradizione, che proseguiranno dalle ore

16 fino alla mezzanotte.

Le associazioni saranno in piazza Garibaldi e sotto al Portone, con i

giochi del Natale, dalla tombola al torneo di panforte, il mercante in

fiera, il gioco del martello e dei chiodi, la totara e lo shootout

artigiano.

Sarà possibile anche gustare degli assaggi di prodotti tipici santafioresi,

come piatti a base di farina di castagne, ci saranno inoltre le ciabatte

fritte e la merenda per bambini con pane e cioccolato e cioccolata calda.

*Credit foto: Marco Nicolai *

