(AGENPARL) – mar 24 dicembre 2024 La gestione della Metromare durante Capodanno è una “tragica” storia

infinita. All’inizio dell’anno giubilare, nella notte più vissuta, anche

quest’anno grazie alla Regione Lazio il Municipio X sarà tagliato

praticamente fuori dal piano mobilità di Roma Capitale.

All’inizio dell’anno giubilare, mentre Roma Capitale ha prolungato il

servizio delle metropolitane fino alle 2.30 del prossimo primo gennaio, la

Regione Lazio ha scelto, per l’ennesima volta, di terminare il servizio

della Roma Lido alle 21.00 del 31 dicembre con le ultime corse dai

capolinea. Questa scelta di non uniformare gli orari di interruzione del

servizio della Metromare con le linee metropolitane della città determina,

di fatto, l’esclusione di un pezzo di città dal piano mobilità previsto

nella notte più lunga dell’anno. Una decisione “economicista”,

probabilmente legata alla politica dei tagli dei costi al servizio, che

rappresenta una scelta in conflitto con la necessità di migliorare la

qualità della vita delle persone. Oltre alla negazione del diritto alla

mobilità, questa scelta spinge i cittadini all’utilizzo dell’auto privata

aumentando inevitabilmente il rischio di incidenti stradali nella notte più

scoppiettante dell’anno. Inoltre, questa decisione folle di interrompere il

servizio ferroviario della Roma Lido alle 21.00 rappresenta un danno anche

per gli operatori turistici ed economici del territorio. Ad oggi, nelle

stazioni sono presenti avvisi appiccicati con il nastro adesivo sui quali è

riportato l’orario del servizio nei giorni festivi. Nulla di più. Al

momento nemmeno un servizio sostitutivo su navetta è stato previsto e

comunque non esiste comunicazione a riguardo nemmeno sul sito di Astral. Lo

scorso anno venne istituito un servizio su gomma ma fu comunicato

praticamente in “zona Cesarini”, il giorno prima per il giorno dopo, quando

oramai tutti si erano già organizzati. Ovviamente vanno “ringraziati”, per

l’attenzione riservata anche quest’anno al Municipio X, sia il Presidente

Rocca sia gli assessori regionali competenti. In pieno Giubileo, scelte

come queste sono un danno per i cittadini di tutta Roma Capitale e non solo

per quelli residenti nel Municipio X. Chiederemo alla nostra rappresentanza

in Regione Lazio di fare il possibile nei prossimi giorni per ribaltare

l’ennesima decisione sbagliata che danneggia i cittadini e che cronicizza

un’idea perversa di città, gravemente parcellizzata nella garanzia del

diritto alla mobilità, dove solamente chi “può” riesce a muoversi

liberamente.

Marco Possanzini, Presidente Commissione “PNRR, Giubileo 2025” Municipio X