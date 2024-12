Com. Consiglio Comunale, prossima seduta venerdì 27 dicembre con 16 argomenti all’ordine del giorno

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

con 16 argomenti all’ordine del giorno

Convocato dal presidente Francesco Incarbone, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi,

come di consueto nell’aula “Luigi Sturzo” di Palazzo dell’Aquila, alle 18 di venerdì 27 dicembre.

All’ordine del giorno dei lavori 19 argomenti: 1) Aggiornamento all’anno 2023 del catasto

dei soprassuoli percorsi dal fuoco – articolo n. 10 della Legge 21-11-2000 n° 353 “Legge quadro in

materia di incendi boschivi”; 2) Ordine del Giorno dei consiglieri del centrodestra riguardante

S.S.V. “Licodia Eubea – Libertinia”- Tronco svincolo Regalsemi – innesto SS 117 bis – II stralcio

funzionale ‐ Completamento tratto B: da fine Variante di Caltagirone ad innesto SS 117 bis; 3) Art.

250 comma 2 TUEL – Variazione di bilancio, esercizio 2024 a seguito del Contributo per gli

investimenti Rigenerazione Urbana – Elenco CT1 (oggi PNRR). Proposta di ratifica della Delibera

di G.M. n. 84 del 03/10/2024; 4) Ratifica di G.M n. 82 del 03/10/2024 avente oggetto: Variazione di

bilancio D.R.S 1616/S8 del 18/06/2024 Bonus Figlio 2023 II Semestre; 5) Riconoscimento debito

fuori bilancio derivante dalle Sentenze del Tribunale di Caltagirone n. 585/2023 Scarciofalo

Giuseppe -n. 586/2023 Pozzo Filippo – n. 587/2023 Cummaudo Giuseppe; 6) Somme dovute all’

Ing. Giancarlo Messina, nella qualità di CTU -Liquidazione disposta dalla Corte d’Appello di

Catania, nel giudizio R.G. n. 1240/202, promosso da Jacona Luigi, Giustinoni Milena, Jacona

Franz e Perno Stefano contro Comune di Caltagirone; 7) Pagamento CTU nella causa n.97/2022

promossa da Cambria ed altri/ Comune di Caltagirone. Decreto di Liquidazione al CTU Guarnaccia

Fabrizio del Tribunale ordinario di Caltagirone; 8) “Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI) –

PO FESR 2014/2020 – Area Interna Calatino – D.L. n. 120/21 convertito in Legge n. 155/21, art. 4

“Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI) – PO FESR 2014/2020 – Area Interna

Calatino – D.L. n. 120/21 convertito in Legge n. 155/21, art. 4 c. 2 – Interventi di prevenzione

incendi Comune di Caltagirone – Deliberazione Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 143 del

30 marzo 2023 – “Ripristino strade tagliafuoco nell’area SNAI Calatino” (Delibera di Giunta

Regionale n. 143 del 30/03/2023), nell’Area SICITA070005- Bosco di Santo Pietro, in territorio del

BILANCIO – Art. 250 comma 2 TUEL; 9) “Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI) – PO

FESR 2014/2020 – Area Interna Calatino – D.L. n. 120/21 convertito in Legge n. 155/21, art. 4 c. 2 –

Interventi di prevenzione incendi Comune di Caltagirone – Deliberazione Giunta Regionale della

Regione Siciliana n. 143 del 30 marzo 2023 – “Realizzazione vasche per rifornimento idrico a

servizio dell’Area SNAI Calatino” (Delibera di Giunta Regionale n. 143 del 30/03/2023), nell’Area

SIC-ITA070005-Bosco di Santo Pietro, in territorio del Comune di Caltagirone (CT) – CUP:

Variazioni al bilancio comunale 2024 per il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima

(PAESC) previsto dal “Patto dei Sindaci” dell’Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi

comunitari in campo Energetico-Ambientale, adeguato al D.D.G. n. 413/2013 “Regione Siciliana

Assessorato Energia”; 11) Ratifica delibera di Giunta Municipale n. 115 del 12/12/2024 avente ad

oggetto “Variazione di bilancio d’urgenza ai sensi dell’art. 250 comma 2 del TUEL. Quota Servizi

Fondo Povertà (Q.S.F.P.)- Annualità 2022”; 12) Variazione d’urgenza di bilancio ai sensi

dell’art.250 comma 2 del T.U.E.L.; 13) Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del

03/12/2024 avente ad oggetto “Emergenza Ucraina – contributo forfettario – fondo sociale legge

n.50/2022. Variazione di bilancio d’urgenza esercizio 2024, ai sensi dell’art. 250 comma 2 del tuel –

Anno 2024”; 14) Ratifica delibera di Giunta Municipale n 57 del 19/06/2024 avente ad oggetto

“Variazione di bilancio D.R.S. 3705 del 18/12/2023 – Contributo straordinario a favore degli alunni

assistiti ai sensi del c. 3 dell’art. 13 della legge n. 104/1992”; 15) Variazione ai sensi dell’art. 250

comma 2 del Tuel del bilancio di previsione 2024. Accertamento Entrate diritti notifiche Enti

Esterni; 16) Variazione al Bilancio di previsione 2021-2025 esercizio finanziario 2024 ai sensi

dell’art.175 TUEL

Caltagirone, 24 dicembre 2024