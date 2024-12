Aun 24 dic 024 (Pag 3)

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

Gli auguri della Presidente Stefania Proietti

(aun) – Perugia, 24 dic. 024 – Desidero rivolgere a tutta la

comunità umbra un caloroso augurio di Buon Natale.

Le festività natalizie rappresentano un momento di riflessione

e di unità, in cui possiamo riscoprire il valore della

solidarietà, con uno sguardo che vada oltre le differenze,

affinché ciascuno possa sentirsi parte attiva della nostra

comunità regionale. Il Natale è un tempo ‘buono’ per rinnovare il

nostro impegno verso il bene comune e per sostenere chi vive

situazioni di disagio, fragilità e difficoltà.

Voglio rivolgere un pensiero particolare a tutti coloro che si

trovano in difficoltà economiche, a chi sta affrontando malattie,

a chi ha perso un proprio caro, a chi pensa di non farcela, a chi

si sente solo e incompreso, a chi è alla ricerca della pace nel

cuore e della pace nel mondo. A tutti coloro che vivono la

fragilità chiedo di non perdere la speranza!

Un pensiero e un augurio affettuoso ai nostri giovani: con il

nuovo anno, ora che la Giunta e l’Assemblea legislativa sono

insediate e operative, sarete al centro della nostra attenzione,

della mia in particolare: voglio farvi entrare, anche virtualmente

con i mezzi tecnologici, all’interno dell’ente per ascoltarvi e

iniziare insieme il nostro percorso verso una nuova e bella

Regione Umbria all’insegna della fiducia, dell’energia e

dell’entusiasmo, che voi più di ogni altro potete veicolare!

Con spirito di servizio ci siamo subito messi al lavoro per

affrontare le numerose sfide che questa nuova legislatura ci

propone, consapevoli però del fatto, cari umbre e cari umbri, che

solo attraverso la vostra partecipazione, le vostre indicazioni e

il vostro sostegno, possiamo incidere e fare la differenza, e

possiamo diventare quel cambiamento che sperate!

Con questo spirito e questi sentimenti, auguro a tutta la

comunità regionale di trascorrere serene festività natalizie,

guardando con fiducia e speranza a un nuovo anno che auspichiamo

ricco di opportunità e soddisfazioni per tutti voi e per la nostra

bella Umbria!

Stefania Proietti

Presidente della Regione Umbria