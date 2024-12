(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

Un centro polifunzionale nell’ex istituto Ancelle del Santuario

Approvato il progetto esecutivo di 3 milioni di euro che è stato candidato a finanziamento

Contestualmente, è stata presentata una domanda nell’ambito di un avviso pubblico, finanziato attraverso i fondi del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, con riferimento alla Priorità 8 – Welfare e Salute (O.S. RSO4.3 – Azione 8.3). Tale azione è specificamente dedicata a interventi di ammodernamento o realizzazione di infrastrutture sociali e socio-assistenziali, anche sperimentali. A comunicarlo sono l’Assessore ai Servizi Sociali Miriam L’Abbate e l’Assessore ai Lavori Pubblici Cristian Iaia.

Nel valutare le esigenze della cittadinanza e le peculiarità del territorio, è emersa la necessità di realizzare un centro polifunzionale capace di rispondere a una vasta gamma di bisogni sociali. La struttura sarà concepita per accogliere e supportare le categorie più fragili della comunità, diventando così un vero e proprio polo nevralgico e punto di riferimento per tutte le generazioni.

L’obiettivo principale è favorire l’inclusione sociale, l’integrazione e l’interoperabilità delle funzioni, racchiudendo in un unico contesto più attività e servizi. La progettazione, basata su un’analisi tipologica e funzionale, ha individuato le attività che possono essere combinate all’interno della stessa struttura, garantendo spazi comuni e zone dedicate a esigenze specifiche, come le comunità alloggio.

Nel dettaglio, il progetto si basa sulle direttive del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, che attua la Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 (“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”). In linea con tali norme, il centro sarà progettato per garantire un accesso universalistico ai servizi e alle prestazioni, rendendole fruibili per tutti.

Le attività previste per la struttura sono una c omunità alloggio (Art. 55) con spazi residenziali per persone con necessità di supporto abitativo; un c entro polivalente per minori (Art. 104) quale luogo dedicato all’infanzia e all’adolescenza, con attività educative e sociali; c entro sociale polivalente per diversamente abili (Art. 105) con spazi pensati per l’inclusione e il supporto delle persone con disabilità; e c entro polivalente per anziani (Art. 106) per promuovere il benessere e l’integrazione degli over 65.