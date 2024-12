(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

PNRR. MATERA (FDI): PAGAMENTO SESTA RATA FRUTTO CAMBIO DI PASSO GRAZIE A GOVERNO MELONI

“Il pagamento della sesta rata del Pnrr da 8,7 miliardi di euro all’Italia da parte della commissione è un risultato estremamente positivo che permetterà alla nostra Nazione di continuare ad investire in molti settori strategici per la crescita del Paese. L’Italia ha così ottenuto ad oggi oltre 122 miliardi di euro dei 194,4 previsti dall’Europa. Il cambio di passo grazie a questo esecutivo, sotto la guida di Giorgia Meloni, sta generando i suoi frutti. L’erogazione di oggi infatti non è altro che il risultato di un intenso lavoro istituzionale, svolto anche grazie alla Commissione europea. Tanti gli obiettivi prefissati conseguiti, dalle riforme nella pubblica amministrazione, alla lotta al lavoro sommerso, dalla digitalizzazione al potenziamento dei collegamenti ferroviari nel sud Italia. Sono davvero orgogliosa del lavoro che l’ex ministro Fitto ha svolto e che sono certa sarà portato avanti magnificamente dal ministro Foti”. Lo dichiara Mariangela Matera, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.

