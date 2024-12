(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 MANOVRA, VIETRI (FDI): CON GOVERNO MELONI PIÙ’ AIUTI ALLE FAMIGLIE

“Le famiglie e la natalità continuano ad essere una priorità del Governo Meloni”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera. “Dopo aver aumentato del 50% l’assegno unico per il primo anno di vita del neonato, nella nuova legge di bilancio 2025 è stato introdotto un bonus di mille euro destinato ai nati nel 2025. Una dote complessiva che, per i nuclei familiari con ISEE più bassa, raggiunge i 5.540 euro nell’arco del primo anno e che sale fino a 7.000 euro dal terzo figlio in poi. I contributi arrivano poi a 9mila euro se si considera che con la manovra è stato esteso al primo figlio l’incremento del bonus nido, e anche oltre grazie al potenziamento dei congedi parentali che la legge di bilancio ha portato all’80 per cento della retribuzione anche per il terzo mese. A ciò si aggiungono la conferma e l’estensione della decontribuzione per le mamme lavoratrici, e le detrazioni in base ai componenti del nucleo familiare. Questi sono i fatti. Il Governo Meloni – conclude Vietri – continuerà a lavorare per garantire concretamente un futuro migliore alle famiglie italiane”.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati