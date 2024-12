(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 MANOVRA, PIRRO (M5S): AL SENATO DEPOSITATI 159 EMENDAMENTI A LEGGE SBAGLIATA

ROMA, 23 DICEMBRE 2024 – “In commissione Bilancio al Senato, il M5S ha depositato 159 emendamenti alla Manovra. Proposte con cui intendiamo sottolineare ciò che di questo provvedimento riteniamo profondamente sbagliato”. Lo afferma la capogruppo del M5S in commissione Bilancio al Senato Elisa Pirro. “Tra i principali emendamenti presentati – riprende – figurano quello per istituire il salario minimo e per ripristinare il Reddito di cittadinanza, per rifinanziare il fondo per le non autosufficienze, per aumentare le pensioni minime, per sopprimere la norma che opera un giro di vite sulla Naspi e per riportare nelle disponibilità del settore automotive i 4,5 miliardi di euro destinati al settore bellico per il tramite di Mimit e Ministero della Difesa”. Nell’elenco, afferma ancora Pirro, “ci sono poi le proposte per reintrodurre una vera Decontribuzione Sud, per riconoscere ai cassintegrati un’indennità aggiuntiva, per creare il cashback sanitario (accredito immediato delle detrazioni sanitarie sul conto corrente) e per cancellare l’intervento con cui il Governo regala altri 2 miliardi al Ponte sullo Stretto di Messina. Sul fronte della Sanità, oltre a chiedere un incremento di risorse per il Ssn, proponiamo di decurtare del 30% la retribuzione di risultato dei direttori generali delle aziende sanitarie locali che non raggiungono gli obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa”. “Anche quest’anno – riprende Pirro – per uno dei due rami del Parlamento sarà impossibile modificare la Manovra, che a Montecitorio è stata finanche peggiorata in alcuni suoi aspetti. Si pensi al neonato fondo da 500mila euro per aumentare gli emolumenti dei ministri, che con un emendamento vogliamo cancellare. Nel nuovo anno andrà aperto un dibattito su questo. Auspichiamo che i colleghi di maggioranza vogliano dargli seguito” conclude la senatrice del M5S.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle