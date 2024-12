(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 *Oggetto: A Baronissi scuola nello stabile di un centro scommesse: Mario

Polichetti segnala il caso ai vertici dell’Udc: “Sulla vicenda subito

un’interrogazione parlamentare sulla vicenda”*

Non si arrestano le polemiche a Baronissi sulla decisione di destinare uno

stabile già sede di un centro scommesse a nuove aule per il liceo

“Margherita Hack”. La delibera comunale che autorizza il cambio di

destinazione d’uso dell’immobile in via Allende ha suscitato un acceso

dibattito politico e sociale, tra accuse di irregolarità e divisioni

interne alla maggioranza. Ora, sul caso, interviene il dottore Mario

Polichetti, coordinatore nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc, che

esprime profonda preoccupazione sia come medico sia come cittadino, e

chiede al segretario nazionale Lorenzo Cesa di portare la questione in

Parlamento.

“È inaccettabile che una scuola venga collocata in uno stabile condiviso

con una sala giochi. La legge regionale e i regolamenti comunali vietano

esplicitamente una simile vicinanza tra luoghi sensibili come gli istituti

scolastici e attività commerciali di questo tipo. Oltre a essere una

violazione normativa, si tratta di un messaggio sbagliato per i giovani”,

dichiara Polichetti.

Il medico, noto per le sue battaglie in difesa della sanità pubblica, non

nasconde il suo allarme per l’impatto che questa scelta potrebbe avere sui

ragazzi: “Come medico, sono preoccupato per le conseguenze che una tale

convivenza potrebbe avere sulla salute mentale e sullo sviluppo sociale

degli studenti. Inserire un luogo di formazione accanto a un centro

scommesse può alimentare dipendenze e devianze, in un’età già delicata. È

nostro dovere garantire ai giovani spazi sani e protetti”.

Polichetti chiede un intervento deciso del partito: “Chiederò al nostro