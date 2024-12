PALERMO, MORFINO (M5S): “DONNA MORTA IN OSPEDALE DIMOSTRA DISASTRO SSN”

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

Roma, 22 dic. – “Sono sconvolta dalla notizia che arriva da Palermo, dove una donna nei giorni scorsi ha tragicamente perso la vita all’interno dell’Ospedale Ingrassia, dopo essere stata tenuta per otto lunghi giorni su una barella del pronto soccorso. La figlia della donna, alla quale va il mio più sentito cordoglio, ha denunciato i fatti alla Procura e si attende il lavoro degli inquirenti. Non possiamo però non notare come questo genere di episodi sia purtroppo sempre più frequente, soprattutto nei pronto soccorso delle grandi città, dove l’affluenza è maggiore. La drammatica carenza di personale e strutture non permette, purtroppo, di garantire assistenza sanitaria a tutti i cittadini, a dimostrazione del disastro in cui versa il nostro Servizio sanitario nazionale. E fa particolarmente rabbia che le differenze territoriali tra Nord e Sud incidano anche su aspetti che dovrebbero essere sacrosanti come il diritto alla Salute. Finché non capiremo che la salvaguardia della sanità pubblica è una delle più grandi priorità del Paese, saremo purtroppo costretti a leggere sempre più spesso notizie tragiche come questa”. Lo scrive in una nota Daniela Morfino, deputata palermitana del Movimento 5 Stelle.

