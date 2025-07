(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 Bergamini, “M5S non ha titoli per lezioni a governo su politica estera”

“Il Movimento 5 Stelle non ha titoli per dare lezioni a nessuno, tantomeno al governo, in politica estera. La sortita veemente contro i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto non fa altro che confermare la reale natura degli ex grillini, oggi contiani. Il Movimento, infatti, negli anni non ha perso occasione per schierarsi dalla parte dei nemici dell’Occidente, di chi comprime libertà e diritti, di chi vede il nostro modello di civiltà come un nemico da abbattere. Qualche esempio? L’indulgenza, neanche tanto celata, con il regime di Nicolas Maduro in Venezuela; l’ambiguità con la Cina che portò all’adesione della Via della Seta; le posizioni sulla Russia: dall’ok che il loro leader Conte, da Presidente del Consiglio, diede a quella opaca missione dell’esercito del Cremlino ai tempi del Covid fino alla postura sull’Ucraina, piena di equivoci e di zone grigie. La demagogia finto-pacifista del Movimento 5 Stelle incarna l’ipocrisia di chi non vuole un’Europa dalla piena soggettività politica e in grado di fronteggiare le minacce. Che purtroppo esistono, contrariamente a quanto gli anti occidentali di casa nostra vogliano far credere, strumentalizzando le emotività delle persone”.

Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e Responsabile Esteri del partito azzurro.

