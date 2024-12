(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 SCUOLA, MORFINO (M5S): RICONOSCERE ANNUALITÀ 2013, RICOSTRUZIONE CARRIERA DIRITTO FONDAMENTALE

Roma, 21 dic. – “La ricostruzione di carriera è un diritto fondamentale per il personale scolastico: un riconoscimento degli anni di servizio prestati prima dell’immissione in ruolo, per avanzare nelle fasce stipendiali. Dopo l’anno di prova, il personale può chiedere la ricostruzione di carriera, ovvero il riconoscimento degli anni impiegati come precari e, quindi, con contratti a tempo determinato, prima di essere assunti a tempo indeterminato. Purtroppo però sono ancora tanti i limiti sugli anni riconosciuti e ci sono ancora tante disparità nella progressione di carriera degli anni scolastici, che penalizzano pesantemente il mondo della scuola. Come il blocco dell’anno scolastico 2013 che crea una disparità inaccettabile non solo tra i docenti italiani, ma anche rispetto ai colleghi europei, sul quale ho anche interrogato il Ministro Valditara. L’unica strada attuabile sarebbe un ricorso giudiziale, ma serve una soluzione strutturale. La scuola è il cuore del nostro sistema formativo, il lavoro del docente va rispettato e valorizzato: l’annualità 2013 deve essere riconosciuta. Su questo chiediamo al Governo risposte concrete, per eliminare questa ingiustizia e restituire dignità ai lavoratori della scuola”.

Così la deputata M5S Daniela Morfino.

