(AGENPARL) – sab 21 dicembre 2024 OPEN ARMS: ZANETTIN (FI), “SENTENZA INECCEPPILE. CESSINO INIZIATIVE GIUDIZIARIE DI MATRICE POLITICA”

“Questa è una sentenza che sgombra il campo da ogni incertezza. Era evidente a tutti che l’accusa di sequestro di persona non poteva reggere né sotto il profilo di fatto né sotto il profilo di diritto. Siamo soddisfatti. L’azione della procura di Palermo è stata sostanzialmente politica, veniva censurato un atto politico che è quello per il quale Salvini aveva ottenuto il mandato dai propri elettori. Credo che sia una sentenza ragionevole sotto il profilo del buonsenso generale, ma anche tecnicamente ineccepibile e spero in questo senso che possa abbassare il livello di tensione tra politica e magistratura. Non capisco perché soprattutto da parte di una certa magistratura si vogliano contrastare delle iniziative politiche e parlamentari di una maggioranza che su questo ha ricevuto un mandato da parte dei cittadini. Peraltro la sentenza di Palermo si lega anche a quella della giornata precedente in cui è stato assolto Matteo Renzi per quanto riguarda l’inchiesta Open e anche questa io credo sia una buona notizia. L’auspicio è che certe iniziative giudiziarie che hanno una matrice prettamente politica cessino di esistere perché si possono evitare queste inutili polemiche”. Così Pierantonio Zanettin, Senatore di Forza Italia, Capogruppo della Commissione Giustizia del Senato, ospite a TgCom24

