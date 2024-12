Bonelli: “Salvini specula su Magdeburgo, ma l’attentatore è sostenitore dell’AFD e di Musk. Li legge i giornali?”

(AGENPARL) - Roma, 21 Dicembre 2024

“Ancora una volta Matteo Salvini ci ha fornito la sua quotidiana dose di

intolleranza e propaganda politica contro tutto ciò che è straniero o

legato a persone con un colore della pelle diverso. Oggi, purtroppo, ha

strumentalizzato il terribile attentato di Magdeburgo per alimentare le sue

folli ideologie, secondo cui il migrante è la radice di ogni male. Se

Salvini avesse letto i giornali, avrebbe saputo che la polizia tedesca ha

identificato l’attentatore come un ateo, anti-islamico, sostenitore del

partito di estrema destra AFD e fan di Elon Musk. Sì, sono d’accordo con

Salvini: serve tolleranza zero. Ma la tolleranza zero deve essere diretta

contro i partiti neo-nazisti come l’AFD e contro chi utilizza

l’intolleranza come strumento di consenso, alimentando violenza e divisioni”

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e

co-portavoce nazionale di Europa Verde

