(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 dicembre 2024 OPEN ARMS, MATONE (LEGA): L’ASSOLUZIONE PIENA DI SALVINI NON E’ CONTRO I MIGRANTI, MA CONTRO CHI LI SFRUTTA A FINI POLITICI

Roma, 20 dic. – “Difendere i confini da chi traffica in esseri umani ma anche da chi sfrutta i migranti a fini politici, non è reato. Le accuse contro Salvini erano inesistenti. Il Tribunale di Palermo ha fatto giustizia di una inchiesta durata tre anni e mezzo e che voleva colpire un personaggio politico. Oggi il mio pensiero va alla maggior parte della magistratura che lavora duramente e vede svilita la propria immagine da pochi eletti politicizzati che vogliono contrastare l’azione di un Governo legittimato dal voto degli italiani”.

Ha dichiarato Simonetta Matone, ex magistrato e deputato della Lega.